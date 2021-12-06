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Премия "Народное признание"

За спасение жизни человека на «Народное признание» выдвинут сотрудник транспортной полиции

За спасение жизни человека на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Защита» выдвинут сотрудник транспортной полиции Андрей Мусийчук.  Заявку прислала редакция газеты «Псковская правда». 

18 ноября на железнодорожном вокзале в Пскове 63-летний мужчина потерял сознание. Как позже установили медики, у него наступила клиническая смерть. На помощь псковичу пришёл полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Псковского линейного отдела МВД России на транспорте Андрей Мусийчук. Вместе с фельдшером медпункта в течение 10 минут сотрудник полиции проводил реанимационные мероприятия. Затем мужчину передали врачам скорой помощи. Его пометили в Псковскую областную больницу.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за новостями премии можно здесь.

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