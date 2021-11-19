В Пскове сотрудник транспортной полиции помог спасти жизнь человека

12:44, 19 ноября 2021, ПАИ

В Пскове сотрудник транспортной полиции помог спасти жизнь человека, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

18 ноября на железнодорожном вокзале в Пскове 63-летний местный житель потерял сознание. В дальнейшем врачи установили, что он впал в состояние клинической смерти.

Фельдшер медпункта и сотрудник транспортной полиции пришли на помощь мужчине и начали осуществлять реанимационные действия. На протяжении 10 минут до приезда бригады скорой помощи полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Псковского линейного отдела МВД России на транспорте старший сержант полиции Андрей Мусийчук совместно с фельдшером проводили гражданину непрямой массаж сердца.

Оперативно оказанная помощь и быстрая реакция полицейского помогли предотвратить трагедию. Пострадавший в настоящее время госпитализирован в Псковскую областную больницу.