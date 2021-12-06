Концерт «Ночь в башне» претендует на «Народное признание-2021»

16:09, 06 декабря 2021, ПАИ

Редакция телеграм-канала «Псковские новости» выдвинула на премию «Народное признание 2021» в номинацию «Событие» концерт в Варлаамовской башне «Ночь в башне».

В заявке отмечается, что этот event имел большой успех у псковичей. Билеты были раскуплены в первые двое суток, а отзывы продолжали поступать еще месяц после мероприятия.

«Концерт в башне» стал не просто еще одним мероприятием Псковской филармонии, а титульным событием сезона.

11 сентября Псковская область присоединилась к Всероссийской акции «Культурная суббота». В рамках этой акции в Пскове, в частности, состоялись гала-концерт Имперского Русского Балета Гедиминаса Таранды, который прошел в рамках музыкального проекта «Славься, Русь!», и концерт камерной музыки проекта «Ночь в башне». Фоторепортаж с концерта можно посмотреть здесь.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за новостями премии можно здесь.