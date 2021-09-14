Концерты в Варлаамовской башне в Пскове будут проходить регулярно

14:32, 14 сентября 2021, ПАИ

Концерты в Варлаамовской башне в Пскове планируется организовывать регулярно. Об этом заявил главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.

По словам Хондзинского, прошедший фестиваль камерной музыки Ars in turri («Ночь в башне») — это «действительно событие». Дирижер отметил, что в Варлаамовской башне можно играть музыку, это то место, где музыка никогда не звучала.

«Башня повидала многое, но музыку не слышала, теперь будет слышать регулярно. У фестиваля есть потенциал, он будет расширен и в сторону изобразительного искусства, и количества площадок, которые будут задействованы в рамках этого фестиваля», - сказал Хондзинский.

Кроме того, как отметил Николай Хондзинский, на концерте прозвучала музыка его учителя Юрия Абдокова, который также присутствовал на мероприятии. «У меня была возможность, чтобы его музыка прозвучала в Пскове, он впервые был в Пскове, и у него колоссальные впечатления», - добавил спикер.

Николай Хондзинский также рассказал о влиянии атмосферы Варлаамовской башни на музыкантов. «Музыкант тонко реагирует на все, что вокруг него. Атмосфера и пространство, интерьер, в котором выступает музыкант, имеет значение. Древние стены, атмосфера создана светом, стекло, которое связывает древность и современность, — совершенно уникальное решение. Всё здесь работает совместно: атмосфера башни, акустика, ночное время, свет», - заключил он.

11 сентября, в субботу, Псковская область присоединилась к Всероссийской акции «Культурная суббота». В рамках этой акции в Пскове, в частности, состоялись гала-концерт Имперского Русского Балета Гедиминаса Таранды, который прошел в рамках музыкального проекта «Славься, Русь!», и концерт камерной музыки проекта «Ночь в башне». Фоторепортаж с концерта можно посмотреть здесь.