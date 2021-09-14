Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Концерты в Варлаамовской башне в Пскове будут проходить регулярно

Концерты в Варлаамовской башне в Пскове планируется организовывать регулярно. Об этом заявил главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.

По словам Хондзинского, прошедший фестиваль камерной музыки Ars in turri («Ночь в башне») — это «действительно событие». Дирижер отметил, что в Варлаамовской башне можно играть музыку, это то место, где музыка никогда не звучала.

«Башня повидала многое, но музыку не слышала, теперь будет слышать регулярно. У фестиваля есть потенциал, он будет расширен и в сторону изобразительного искусства, и количества площадок, которые будут задействованы в рамках этого фестиваля», - сказал Хондзинский.

Кроме того, как отметил Николай Хондзинский, на концерте прозвучала музыка его учителя Юрия Абдокова, который также присутствовал на мероприятии. «У меня была возможность, чтобы его музыка прозвучала в Пскове, он впервые был в Пскове, и у него колоссальные впечатления», - добавил спикер.

Николай Хондзинский также рассказал о влиянии атмосферы Варлаамовской башни на музыкантов. «Музыкант тонко реагирует на все, что вокруг него. Атмосфера и пространство, интерьер, в котором выступает музыкант, имеет значение. Древние стены, атмосфера создана светом, стекло, которое связывает древность и современность, — совершенно уникальное решение. Всё здесь работает совместно: атмосфера башни, акустика, ночное время, свет», - заключил он.

11 сентября, в субботу, Псковская область присоединилась к Всероссийской акции «Культурная суббота». В рамках этой акции в Пскове, в частности, состоялись гала-концерт Имперского Русского Балета Гедиминаса Таранды, который прошел в рамках музыкального проекта «Славься, Русь!», и концерт камерной музыки проекта «Ночь в башне». Фоторепортаж с концерта можно посмотреть здесь

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

14 сентября 2021

«Лебединое озеро» покажут в Пскове 12 и 13 ноября
14 сентября 2021

Более 20 тысяч человек посетили фестивали и концерты в Псковской области летом
14 сентября 2021

Псковской областной библиотеке присвоят имя Валентина Курбатова

14 сентября 2021

Концерты в Варлаамовской башне в Пскове будут проходить регулярно
14 сентября 2021

13 млн рублей направят на обновление библиотек в Великих Луках и Дедовичском районе
14 сентября 2021

Фестиваль «Мы живем на границе» в Пыталово может стать ежегодным
14 сентября 2021

Более 1000 человек посетили концерт Имперского Русского Балета в Пскове
14 сентября 2021

Ольга Тимофеева: Значимость прошедших в выходные в Псковской области культурных мероприятий трудно переоценить

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...