Кикшеринг в Пскове пополнил список претендентов на «Народное признание - 2021»

16:43, 06 декабря 2021, ПАИ

Кикшеринг в Пскове пополнил список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Открытие». Заявку прислала газета «Псковская правда».

6 июня жители Пскова обнаружили, что в городе появилось несколько стоянок электросамокатов прокатной сети Urent, работающей в пяти с лишним десятков российских городов от Калининграда до Хабаровска.

Представитель Urent Андрей Богданов еще летом заявил, что сервис пришел в Псков надолго. На старте у компании были 80 самокатов, затем их количество увеличилось. В городе в летний период действует порядка 20 парковок для самокатов.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за новостями премии можно здесь.