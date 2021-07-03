Видео: Псковский кикшеринг – проверено на себе

20:46, 02 июля 2021, ПАИ

В Пскове с начала лета действует система кикшеринга – краткосрочной аренды электросамокатов. Сейчас в городе около 20 мест, где транспорт можно взять напрокат и оставить после завершения аренды, но представитель компании заявляет, что готов в ближайшее время увеличить количество самокатных парковок до 80. Самокаты имеют ограничение по скорости – 20 км/ч, на них можно законно ездить по тротуару, оплата происходит по минутам, деньги списываются через приложение в смартфоне.

Корреспондент ПАИ протестировал новую для Пскова систему, а региональный представитель Андрей Моргунов рассказал, как в компании «Юрент» противостоят кражам и порче имущества, которое, казалось бы, находится на улицах без присмотра.