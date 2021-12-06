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Премия "Народное признание"

Авторский проект псковского режиссёра Анны Скрипкарь выдвинули на «Народное признание»

Фото из личного архива Анны Скрипкарь

Авторский проект режиссёра документального кино Анны Скрипкарь, снимающей видеоролики про бабушек из псковской глубинки и публикующей их в соцсетях, выдвинут на соискание премии «Народное признание — 2021» в номинации «Инициатива». Заявку прислала редакция газеты «АиФ-Псков».

«Мне хочется чаще выносить моих бабушек в публичное пространство, потому что люди смотрят, вдохновляются и начинают больше замечать тех, кто рядом с ними. Они тоже начинают снимать. А это бесценно, потому что люди уходят. И если Instagram-подписчики поговорят со своими близкими, запишут видео, это будет самый большой бонус для меня. У меня такая, философская, цель», - поясняет Анна.

Анна Скрипкарь также является организатором уличной выставки старых фотографий, которые собрали жители Опочки. В процессе подготовки выставки она записывала истории о жизни самых возрастных её героев. Их она намерена смонтировать в документальный фильм.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за новостями премии можно здесь.

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