Авторский проект псковского режиссёра Анны Скрипкарь выдвинули на «Народное признание»

17:04, 06 декабря 2021, ПАИ

Авторский проект режиссёра документального кино Анны Скрипкарь, снимающей видеоролики про бабушек из псковской глубинки и публикующей их в соцсетях, выдвинут на соискание премии «Народное признание — 2021» в номинации «Инициатива». Заявку прислала редакция газеты «АиФ-Псков».

«Мне хочется чаще выносить моих бабушек в публичное пространство, потому что люди смотрят, вдохновляются и начинают больше замечать тех, кто рядом с ними. Они тоже начинают снимать. А это бесценно, потому что люди уходят. И если Instagram-подписчики поговорят со своими близкими, запишут видео, это будет самый большой бонус для меня. У меня такая, философская, цель», - поясняет Анна.

Анна Скрипкарь также является организатором уличной выставки старых фотографий, которые собрали жители Опочки. В процессе подготовки выставки она записывала истории о жизни самых возрастных её героев. Их она намерена смонтировать в документальный фильм.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за новостями премии можно здесь.