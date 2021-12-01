Instagram для бабушек. Псковский режиссёр-документалист нашла необычное хобби

19:09, 01 декабря 2021, ПАИ

Бывает, бабушки настолько продвинуты, что заводят себе аккаунт в Instagram или TikTok. И это уже неудивительно. Удивительным бывает другое, когда молодая девушка, режиссёр-документалист, посвящает свой Instagram историям бабушек-землячек. Издание «АиФ-Псков» рассказало о необычном увлечении Анны Скрипкарь.

Когда Анна приехала в очередной раз на малую родину, в Опочку, то в один момент поняла, что бабушки — самые лучшие собеседницы. Такого количества историй, как у них, нет ни у кого. В том, что стала записывать и выкладывать в Instagram их истории, есть и личный момент: рассказы своей родной бабушки Анна не успела записать. Пока та была жива, ей просто не приходило в голову это сделать.

«Иногда я приезжаю в деревню, где меня уже знают, жители подходят, говорят: «У нас есть такая бабушка, у неё столько историй!» Ну и я же выкладываю видео в Instagram, люди начинают писать, звонить, рассказывать о бабушках, дедушках, просить снять. А ещё я снимаю семейные фильмы и спрашиваю у родственников, можно ли опубликовать кусочек видео. В основном же бабушек я, конечно, снимаю бесплатно. Как можно с них брать какие-то деньги? Правда, меня всё время пытаются чем-то одарить: «Вот, Анечка, тебе герань, посади обязательно». Следочки вязаные дарят, огурчики, ещё что-нибудь», — говорит Анна Скрипкарь.

Какие истории рассказывают ей бабушки? Почему такой контент пользуется спросом? Читайте в большом редакционном материале «АиФ-Псков».