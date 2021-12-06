Создателя псковских мишек Тедди Анну Невар выдвинули на «Народное признание - 2021»
Псковскую кукольницу, одного из авторов выставки «Мишки в дом» Анну Невар номинировали на премию «Народное признание - 2021» в номинации «Талант». Заявка пришла от редакции интернет-газеты «Псковская правда». Мастер создает традиционных мишек Тедди по стандартам, заложенным более 100 лет назад.
В заявке отмечается, что Анна к каждому своему мишке относится с особой теплотой и любовью. У каждой игрушки не только своя мордашка и наряд, но и своя история. Мастер уверена, мишки — особенные существа, они важны взрослым ничуть не меньше, чем детям, а порой даже больше.
Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.
В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».
Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за новостями премии можно здесь.
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