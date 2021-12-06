Псковские производственно-интеграционные мастерские номинированы на «Народное признание - 2021»

17:35, 06 декабря 2021, ПАИ

Псковские производственно-интеграционные мастерские выдвинуты в номинацию «Наша марка». Заявка пришла от коллектива Telegram-канала «Псковские новости».

Авторы заявки утверждают, что главная цель работы мастерских, которые были открыты при поддержки немецких партнёров, — профессиональная и социальная реабилитация людей с ограниченными умственными и физическими возможностями.

«Однако организация давно стала известным производственным брендом. Здесь шьют игрушки, выращивают цветы и рассаду, делают подарочные упаковки и многое другое. А перед Новым годом мастерские превращаются в фабрику Деда Мороза, где начинается работа над изготовлением сувениров. Партиями в сотни штук эти игрушки разлетаются по стране», - отмечается в заявке.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за новостями премии можно здесь.