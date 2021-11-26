Видео: Фабрика Деда Мороза – как в Пскове делают новогодние украшения
Псковские производственно-интеграционные мастерские приступили к изготовлению украшений к Новому году. За месяц до праздника их изделия уже раскупают сотнями. В новогоднюю фабрику превратились все отделения мастерских – растениеводства, деревообработки, швейное и картонажное. К открытию в псковской галерее Avec plaisir («С удовольствием») на ул. Пушкина готовится выставка украшений, сделанных в мастерских.
Играете ли вы в видеоигры?
Псковская область по-прежнему остаётся в десятке регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области
В бюджете Псковской области на 2022 год предусмотрены средства на борьбу с африканской чумой свиней