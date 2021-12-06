Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества провёл викторину «Дом Беклешова. Вокруг да около»

21:21, 06 декабря 2021, ПАИ

Завершилась викторина «Дом Беклешова. Вокруг да около», посвящённая 280-летию со дня рождения псковского губернатора Н. А. Беклешова.

Каждый вечер в течение недели с 26 ноября по 2 декабря аккаунт «Туристический Псков» в своём Instagram размещал вопросы и получал на них очень интересные и порой очень подробные ответы.

И вот сегодня назвали победителей викторины «Дом Беклешова. Вокруг да около».

Ими оказались:

Екатерина Кочкина,

Юлия Харламова,

Надежда Смирнова,

Андрей Колычев,

Наталья Степанова.

В комитете по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму состоялось награждение победителей.