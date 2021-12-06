Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества провёл викторину «Дом Беклешова. Вокруг да около»
Завершилась викторина «Дом Беклешова. Вокруг да около», посвящённая 280-летию со дня рождения псковского губернатора Н. А. Беклешова.
Каждый вечер в течение недели с 26 ноября по 2 декабря аккаунт «Туристический Псков» в своём Instagram размещал вопросы и получал на них очень интересные и порой очень подробные ответы.
И вот сегодня назвали победителей викторины «Дом Беклешова. Вокруг да около».
Ими оказались:
- Екатерина Кочкина,
- Юлия Харламова,
- Надежда Смирнова,
- Андрей Колычев,
- Наталья Степанова.
В комитете по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму состоялось награждение победителей.
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06 декабря 2021
Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества провёл викторину «Дом Беклешова. Вокруг да около»