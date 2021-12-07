В регионы направят ещё более 6 млрд для выплат на детей от 3 до 7 лет

09:56, 07 декабря 2021, ПАИ

Правительство дополнительно направит в регионы свыше 6 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Такая поддержка очень важна, ведь речь идёт о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности», – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 2 декабря. Он напомнил, что в 2021 году на эти цели уже было направлено почти 305 млрд рублей.

Ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет введены указом президента в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. Глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной, и 2021 году были усовершенствованы правила предоставления выплат. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.