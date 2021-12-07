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Происшествия

В Гдовском районе сгорела частная баня

 Баня выгорела вся. Отстоять строение не удалось. Фото: «Гдовская заря»

Сегодня в СНТ «Приозёрное» сгорела баня. Об этом сообщает корреспондент газеты «Гдовская заря».

Вызов на пульт дежурного пожарной части Гдова № 11 поступил в 17:25. Баня выгорела по всей площади, её отстоять не удалось. 

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. 

В связи с понижением температуры воздуха сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам напоминают землякам о правилах безопасности при использовании печного оборудования и электрообогревательных приборов.

 

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