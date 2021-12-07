В Гдовском районе сгорела частная баня
Сегодня в СНТ «Приозёрное» сгорела баня. Об этом сообщает корреспондент газеты «Гдовская заря».
Вызов на пульт дежурного пожарной части Гдова № 11 поступил в 17:25. Баня выгорела по всей площади, её отстоять не удалось.
По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.
В связи с понижением температуры воздуха сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам напоминают землякам о правилах безопасности при использовании печного оборудования и электрообогревательных приборов.
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