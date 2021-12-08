Диалектика АПК. Что псковские аграрии ждут от наступающего 2022 года?

12:13, 08 декабря 2021, ПАИ

Псковская область уже добилась значительных успехов на поприще развития аграрного сектора, но ее потенциал в этой сфере еще далек от исчерпания. Тем не менее местные производители остро нуждаются в господдержке и опасаются последствий роста цен на топливо и удобрения. Эти и другие темы эксперты, в том числе председатели профильных комитетов регионального парламента, 7 декабря обсудили в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации. Подробности — в нашем репортаже.

«Эти «качели» нам не нравятся»

Производство молока, мяса, растениеводческой продукции в Псковской области стабильно растет. И никакие неурядицы, включая погодные катаклизмы и вспышку африканской чумы свиней, не смогли изменить эту тенденцию в 2021 году. Даже псковское свиноводство, несмотря на удар, нанесенный АЧС, обещает восстановиться до уровня прошлого года, рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области Николай Романов.

По словам чиновника, в сфере АПК все построено на диалектике. Растениеводы рады, потому что цены на продукцию растут. Но животноводов это, в свою очередь, огорчает: ведь дорожают корма. В результате псковские аграрии не могут толком вложиться в покупку спецтехники: в 2021 году ее в регионе приобрели на 400 миллионов, в два с лишним раза меньше, чем в прошлом.

При этом сельхозпроизводители региона регулярно получают поддержку из федерального и регионального бюджетов. В 2021 году ее размер уже превысил 1 миллиард рублей. А недавно Минсельхоз РФ добавил еще 280 миллионов. Дареному коню в зубы, конечно, не смотрят, но и начальник регионального сельхозуправления и сами представители АПК сетуют, что, когда дополнительные меры поддержки становятся известны лишь в конце года, планировать что-то крайне сложно.

«Эти «качели» нам не нравятся. Любые дотации - это счастье, но в таком виде они не эффективны», - уверен Николай Романов. «Москве надо быть более последовательной», - вторит ему гендиректор компании «СЛС ПСКОВ АГРО» Екатерина Бойкова.

«Будет тяжелая ситуация»

В проекте бюджета Псковской области на 2022 год, который на прошлой неделе был рассмотрен в первом чтении, на сельхозотрасль заложено чуть меньше 1 миллиарда рублей, сообщил председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания Александр Братчиков. Впрочем, добавил он, практика показывает, что в течение года Псковская область получает дополнительно от 200 до 500 миллионов рублей — в зависимости от того, какие программы реализует Минсельхоз РФ.

«Бюджет в миллиард — достаточно серьезная сумма. Тем не менее все равно этого мало, и мы надеемся, что в течение года будут какие-то дополнительные программы и все-таки бюджет хотя бы на 30-40% увеличится», - согласен с ним председатель комитета по экономическому развитию, АПК, природопользованию и экологии Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

В 2022 году, по прогнозу Александра Братчикова, у российских аграриев «будет тяжелая ситуация по удобрениям»: они уже сейчас дороже почти на 50%, чем год назад. То же самое - по топливу и средствам защиты растений. «Скорее всего, Минсельхоз будет принимать какие-то решения. Будут какие-то меры поддержки. Если не будет мер, объемы производства зерна резко снизятся. Безусловно, подорожает все, что лежит на полках магазинов. Минсельхоз это тоже понимает», - пояснил депутат.

«Нам действительно нужно сейчас сделать какие-то программы, которые ограничат экспорт, либо будет предусмотрена какая-то компенсация части понесенных затрат на производство продукции», - считает Андрей Козлов. Парламентарий отмечает, что все эти меры не панацея. Но «некоторым средним хозяйствам это даст возможность закрыть прежде всего долги».

«Изношенность техники колоссальная»

Что касается форм помощи аграриям, то председатель профильного комитета областного Собрания считает эффективным опыт Европы, где, по его словам, «фактически одна мера поддержки: погектарная». Ее размер составляет €200-250 за гектар и зависит от количества земли, которая есть в обороте у конкретного хозяйства, и видов выращиваемой продукции. В России похожая мера тоже есть, но в пересчете на евро она гораздо скромнее: около €80 и, к сожалению, регулярно уменьшается.

В теории псковские аграрии могут рассчитывать на банковскую поддержку. Но на практике все не так просто. «Мы работаем всего 2 года и не можем взять кредит, так как у нас отрицательный баланс. Лизинг для нас, по сути, закрыт», - посетовала Екатерина Бойкова.

Похожие проблемы и у совсем небольших фермерских хозяйств. «Изношенность техники в Псковской области колоссальная. Практически каждое хозяйство нуждается в 2-3 тракторах. Это замкнутый круг. Большинство хозяйств не может приобрести технику по полной стоимости, лизинг тоже затруднен», - рассказала председатель совета Ассоциации «Псковский фермер» Юлия Рощина.

Директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов в свое оправдание напомнил, что с начала года ставка Центробанка выросла с 4,5% до 7,5%. Тем не менее, подчеркнул он, «мы продолжаем работать по льготным ставкам - до 5%». И эти кредиты востребованы: достаточно сказать, что в 2021 году портфель банка в Псковской области увеличился с 2 до 3,2 миллиарда рублей.

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Итог дискуссии подвел председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания Александр Братчиков. «Псковская область имеет огромный сельскохозяйственный потенциал по объему земель, климатическим условиям. Количество влаги позволяет нам заниматься разведением практически любых культур. Ну, кроме апельсинов и персиков», - подчеркнул он.

«У нас есть возможность привлекать деньги банков, федерального бюджета», - напомнил также парламентарий. И заверил: «Мы будем работать над тем, чтобы помогать нашим сельхозпроизводителям».

В далеком 2014 году, когда в России были введены продуктовые контрсанкции, призванные поддержать отечественный АПК, именно Александр Братчиков, на тот момент возглавлявший крупное сельхозпредприятие, публично провозгласил от имени псковских аграриев: «На нашей улице перевернулся самосвал с пряниками!» С тех пор сельское хозяйство региона действительно совершило настоящий прорыв. Хочется надеяться, что новые позитивные прогнозы депутата тоже сбудутся.