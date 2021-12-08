В Плюсском районе полицейские раскрыли кражу 500 метров телефонных проводов
В Плюсском районе полицейские раскрыли кражу 500 метров телефонных проводов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
С 30 ноября по 6 декабря текущего года в поселке Заплюсье Плюсского района с чердаков домов на улице Приозерной, Комсомольской, Ленина похищено около 500 метров телефонных проводов.
Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отделения полиции в кратчайшие сроки установили подозреваемого в воровстве. Им оказался безработный, ранее судимый 33-летний местный житель. Похищенное мужчина сдал в пункт приема металла.
Устанавливается размер причиненного ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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