В Плюсском районе полицейские раскрыли кражу 500 метров телефонных проводов

11:02, 08 декабря 2021, ПАИ

В Плюсском районе полицейские раскрыли кражу 500 метров телефонных проводов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 30 ноября по 6 декабря текущего года в поселке Заплюсье Плюсского района с чердаков домов на улице Приозерной, Комсомольской, Ленина похищено около 500 метров телефонных проводов.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отделения полиции в кратчайшие сроки установили подозреваемого в воровстве. Им оказался безработный, ранее судимый 33-летний местный житель. Похищенное мужчина сдал в пункт приема металла.

Устанавливается размер причиненного ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.