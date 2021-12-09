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Официальный дилер ŠKODA Автотим Псков дарит подарки

Официальный дилер ŠKODA Автотим Псков поздравляет с началом зимы и дарит подарки. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, можно получить выгоду до 30% на приобретение и установку оригинальных деталей ŠKODA при их использовании для любых работ, проводимых в сервисном центре ŠKODA.

Перечень работ включает, но не ограничивается следующим:

- регламентное техническое обслуживание;

- замена компонентов тормозной системы;

- замена компонентов передней и задней подвесок;

- замена поликлинового ремня;

- замена комплекта ГРМ;

- замена масла в коробке передач.

Размер скидки устанавливается исходя из суммы заказа-наряда: от 10 000 до 19 999 руб. — скидка 3 000 руб.; от 20 000 до 29 999 руб. — скидка 5 000 руб.; от 30 000 до 49 999 руб. — скидка 7 000 руб.; >50 000 руб — скидка 10 000 руб. Акция действует с 1 декабря 2021 до 28 февраля 2022 года. Предложение действительно для всех автомобилей ŠKODA старше 4 лет.

Дилерский центр АВТОТИМ ПСКОВ ждёт клиентов ежедневно с 9:00 до 21:00 по адресу: Псков, улица Леона Поземского, дом 111.

Подробности: 8(8112) 44-11-11.

Официальный сайт: https://alva-skoda.ru/.

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