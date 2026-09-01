Стартовал приём заявлений на выпуск единой карты псковича

16:22, 01 сентября 2026, ПАИ

С 1 сентября в Псковской области официально начинается приём заявлений на выпуск электронных карт ЕКП «Псковская» и детской карты ЕКПшка «Псковская». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект представляет собой полномасштабный запуск карты жителя региона — универсального цифрового инструмента на базе национальной платёжной системы «Мир». Выпуск карт осуществляется на успешно апробированной технологической базе государственной информационной системы «Единая карта петербуржца». Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Вместо нескольких пластиковых документов и карт (банковской, проездного билета, карты для начисления социальных льгот) гражданам достаточно будет иметь один универсальный носитель. На оборотной стороне ЕКП размещается фотография владельца, которая служит основным инструментом персональной идентификации, а также ФИО держателя, дата рождения и уникальный номер — идентификатор ЕКП.

Карта ЕКП «Псковская» объединит в себе функции обычной дебетовой карты, транспортного проездного билета, инструмента для автоматического зачисления региональных социальных выплат, а также дисконтной карты, предоставляющей скидки и бонусы от партнёров проекта. Функционал карты будет расширяться по мере развития региональной цифровой инфраструктуры.

Что важно, держатели «ЕКП Псковская» сразу получают доступ к масштабной программе лояльности, объединяющей более 770 партнеров проекта «Единая карта петербуржца». Среди них: театры, музеи, медицинские и образовательные центры, крупные торговые сети, операторы сотовой связи и топливные компании. В настоящее время к программе активно подключаются и региональные торгово-сервисные предприятия Псковской области.

Для детей от 6 до 13 лет включительно предусмотрен специальный формат — карта ЕКПшка «Псковская». Помимо функционала банковской карты, она служит персональным электронным пропуском в общеобразовательные учреждения (система СКУД) и безопасным средством безналичной оплаты школьного питания (система СУП) с отправкой уведомлений родителям.

Для каждого вида карт разработан узнаваемый фирменный дизайн. В оформлении ЕКП используется изображение величественного Псковского Крома на рассвете, детская карта ЕКПшка «Псковская» украшена символом региона — Барсиком, гуляющим по берегу устья реки Псковы.

Оформить карту по личному заявлению сможет любой гражданин России, имеющий постоянную регистрацию на территории Псковской области. Для подачи заявления и бесплатного выпуска карты необходимо обратиться в отделения банков-партнёров проекта — ПАО Сбербанк или Банк ВТБ (ПАО). Подробная информация об условиях выпуска и возможностях карты размещена на официальном региональном портале. Для обращений по вопросам оформления и использования карт ЕКП «Псковская» работает круглосуточная горячая линия Единого информационного центра Псковской области по короткому номеру 122.

Чем полезны карты, можно прочитать здесь.