Пять передвижных избирательных участков организуют на границе РФ с Латвией и Эстонией

16:12, 01 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области в дни голосования 18–20 сентября будут организованы пять передвижных избирательных участков на границе России с Латвией и Эстонией для обеспечения прав граждан РФ, проживающих за рубежом. Как рассказал председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 1 сентября, соответствующее поручение поступило от Центральной избирательной комиссии РФ по обращению Министерства иностранных дел России.

Участки будут развернуты в Себежском, Пыталовском и Печорском районах – в тех же местах, где они работали в 2024 году. Для голосования будут использоваться специально оборудованные автобусы с системой видеонаблюдения, наблюдателями, кабинками для тайного голосования и зоной Wi-Fi. Рядом будет организован второй автобус с буфетом, где избирателей угостят чаем и кофе. Время работы участков синхронизировано с графиком работы пограничных переходов.

Сопов подчеркнул, что эта мера вызвана резким сокращением числа избирательных участков для граждан РФ в европейских странах. Если ранее в одной только Германии открывалось более 100 участков, то сейчас их количество не превышает 5–10. Глава комиссии также напомнил о случаях давления на российских граждан у участков за рубежом в 2024 году, когда людей фотографировали, проверяли паспорта и пытались запугать, чтобы не дать голосовать.

«Мы не относимся к странам, которые ограничивают голосование за рубежом, как это сделали Молдавия или Армения. Мы обеспечиваем конституционное право наших граждан», – заявил Сопов. Информационные объявления о работе участков для граждан, курсирующих между границами, уже размещены, добавил он.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.