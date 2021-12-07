Россельхозбанк вошёл в состав членов Ассоциации развития финансовой грамотности

14:59, 08 декабря 2021, ПАИ

Россельхозбанк вошёл в состав членов АРФГ. Развивая сотрудничество, организации будут вести совместную работу в области финансового просвещения и финансовой культуры. Банк намерен участвовать в действующих проектах АРФГ и продвигать собственные инициативы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

«Рады приветствовать в своих рядах Россельхозбанк. Коллеги уже занимаются финансовым просвещением, их опыт наверняка будет полезен всем партнерам АРФГ. В свою очередь мы готовы поделиться своими наработками, методиками, в частности в деле формирования волонтерского актива, тиражирования наиболее успешных проектов в регионах. Среди клиентов РСХБ - жители сел и малых городов России, пенсионеры, предприниматели. Думается, для них в части финансовой грамотности в приоритете будут темы финансовой безопасности, грамотного финпланирования, инвестиций. Представителей МСБ наверняка заинтересует ESG, эта тема АРФГ активно и успешно продвигается, нам удалось выйти на целый ряд экспертов в данной области. Уверен, что совместная работа позволит реализовывать по-настоящему востребованные и масштабные проекты», – прокомментировал событие директор АРФГ Вениамин Каганов.

Учредителями АРФГ являются Банк России, крупнейшие банки, общественные и коммерческие организации российского финансового рынка. Ассоциация создана для поддержки частных и общественных инициатив в области финансовой грамотности. Еще одна цель АРФГ – вовлечение граждан в волонтерское движение, продвигающее финансовую грамотность, отбор и подготовка волонтеров.

Директор департамента управления и развития региональной сети РСХБ Людмила Корсакова подчеркнула, что в банке всегда уделяли большое значение финансовому просвещению населения и обеспечению доступности финансовых услуг для населения на сельских территориях. Она рассказала о значимости охвата сельских территорий полным спектром услуг и сервисов банка, включая создание дополнительных сервисов, нацеленных на повышение финансовой и цифровой грамотности на базе действующих офисов банка в регионах. Удаленные сельские поселения планируется обеспечить финансовыми услугами, развивая работу мобильных менеджеров и уполномоченных представителей банка с учетом компетенций финансового волонтёра.

«Представители РСХБ активно участвуют в Днях финансовой грамотности для населения, проводимых на уровне региональных и муниципальных властей. Банком организован проект обучения существующих и потенциальных фермеров общероссийского масштаба «Школа фермера». Проект охватывает 50 регионов и включает теоретическое, практическое обучение, в том числе направленное на повышение финансовой грамотности. Мы готовы делиться с коллегами накопленной отраслевой экспертизой в рамках работы с Ассоциацией по повышению финансовой грамотности как сельского населения, так и городского населения страны», – отметила Людмила Корсакова.