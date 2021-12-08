Великолукская пенсионерка перевела лжеполицейским 170 тысяч рублей

11:04, 09 декабря 2021, ПАИ

Великолукская пенсионерка перевела лжеполицейским 170 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

8 декабря пожилой великолучанке позвонил неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее сын якобы попал в серьезное ДТП и его могут привлечь к уголовной ответственности. Чтобы этого избежать необходимы деньги. Пенсионерка согласилась на условия и передала незнакомцу170 тысяч рублей.

Позвонить своему внуку великолучанка решила только после этого. Осознав, что ее ввели в заблуждение, пожилая женщина обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

В УМВД напомнили, что в ноябре 2021 года было зарегистрировано три подобных случая. Граждан просят быть бдительнее и не идти на поводу у незнакомцев. При получении подобных телефонных звонков необходимо попытаться связаться с «попавшим в беду» родственником или с лицами, которые могут сообщить о его местонахождении. После этого о звонке стоит сообщить в полицию.