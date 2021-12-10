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Происшествия

Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Пустошкинском районе

9 декабря в 17:50 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Комово Пустошкинского района. На месте пожара обнаружили погибшим 66-летнего владельца дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.

В этот же день в 14:21 в деревне Ковалево-Сиженье Себежского района в жилом доме сгорела кровля и выгорело изнутри помещение. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электропроводки в доме.

В 18:12 в деревне Мелехи Островского района из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи сгорел гараж.

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