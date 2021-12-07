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Экономика

СК «РСХБ-Страхование» проанализировала обращения аграриев к экспертам

В сентябре прошлого года АО СК «РСХБ-Страхование» презентовало сервис «Спроси агроэксперта» — онлайн-платформу, где любой желающий может задать вопрос о сельском хозяйстве экспертам компании. АО СК «РСХБ-Страхование» поделилось итогами первого года работы сервиса и предоставило статистику запросов.

За время работы сервиса эксперты компании обработали множество обращений: 79% консультаций были связаны с животноводством, 15% — с особенностями разведения аквакультуры и 6% пришлось на другие области сельского хозяйства. При этом 51% вопросов касался мер по предотвращению заболеваний животных и обеспечению биологической безопасности предприятий, 24% — коммуникации с государственной ветеринарной службой, 5% — работы с документацией. Еще в 20% случаев клиенты сервиса интересовались нюансами агрострахования.

Пользователи сервиса активно запрашивали информацию о вспышках болезней животных и данные об эпизоотической ситуации в своём регионе, в том числе в исторической перспективе. Например, африканская чума свиней фигурировала в 20% обращений. А вот коронавирус попался экспертам АО СК «РСХБ-Страхование» всего один раз: предприниматель из Твери узнавал, можно ли включить болезнь в риски при страховании норок. Среди популярных вопросов также были особенности ввоза животных из–за рубежа и возможные причины гибели рыбы.

Эксперты обратили внимание на то, что вопросы из отрасли растениеводства встречались редко — 2% от общего количества. По мнению специалистов АО СК «РСХБ-Страхование», это связано с тем, что Национальный союз агростраховщиков и страховое сообщество ведут активную работу по повышению грамотности сельхозпроизводителей в вопросах страхования урожая. Так, за последние 9 месяцев специалисты АО СК «РСХБ-Страхование» приняли участие более чем в 60 мероприятиях федерального и регионального уровня с соответствующей повесткой. Большинство аспектов, волнующих аграриев, обсуждается в рамках таких мероприятий, и потребность в дополнительных консультациях снижается.

«В попытке выявить комплекс проблем, которые волнуют российских аграриев, мы обозначаем только общие тенденции. Каждое обращение индивидуально, как и экспертное заключение по нему. У нас нет типовых ответов. В этом преимущество сервиса — представители аграрного бизнеса могут рассчитывать на то, что получат ценные рекомендации и готовые решения, независимо от сложности вопроса», — отметил заместитель генерального директора АО СК «РСХБ-Страхование» Олег Блинков.

Компания уточнила, что формат онлайн–вопросов оказался востребованным у предприятий животноводческой отрасли, поэтому в новом году «Спроси агроэксперта» будет работать в прежнем формате — бесплатные консультации по вопросам создания и развития аграрного бизнеса на сайте https://www.rshbins.ru/agroexpert/ для всех желающих.

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