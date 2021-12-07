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Экономика

Руководитель псковского салона красоты: Система налогового учета самозанятых хороша для оказания услуг

Система налогового учета самозанятых хороша для оказания услуг. Об этом в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 10 декабря заявила руководитель салона красоты Оксана Коновалова, которая получила льготный микрозаём.

Она отметила, что данная система облегчает бухгалтерский учет, каждый может сам за себя отчитываться, платить налоговые отчисления. «До сих пор не верю, что может быть так просто. Это для нас», - заявила Оксана Коновалова. По её словам, разобраться в этом может человек даже без специального образования. В самом приложении от налоговой детально расписаны ответы на все вопросы.

«Самозанятость — как система отчетности, регистрации в налоговой системе очень удобна. Она не сопоставима ни с одной системой налогообложения. Это просто подарок судьбы», - подытожила Оксана Коновалова.

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