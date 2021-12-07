Пскович Павел Дроздов: Это здорово, что государство заботится о самозанятых

17:25, 10 декабря 2021, ПАИ

«Это здорово, что государство о нас заботится — о малом бизнесе и самозанятых», - заявил в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 10 декабря Павел Дроздов, который создал музей армии и флота в цокольном этаже частного дома в Пскове.

Павел Дроздов получил финансирование рекламной кампании в интернете, стал участником ролика по популяризации самозанятости. Он отметил, что прежний опыт работы в различных организациях показал, что сложно вести отчетность. «Сам не всегда это можешь, требования постоянно меняются, приходилось нанимать, просить кого-то делать отчеты, и за это надо платить. Здесь все по-другому: все очень просто, доступно. Центр «Мой бизнес» во многом помогает», - рассказал Павел Дроздов.