Пскович Павел Дроздов: Это здорово, что государство заботится о самозанятых
«Это здорово, что государство о нас заботится — о малом бизнесе и самозанятых», - заявил в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 10 декабря Павел Дроздов, который создал музей армии и флота в цокольном этаже частного дома в Пскове.
Павел Дроздов получил финансирование рекламной кампании в интернете, стал участником ролика по популяризации самозанятости. Он отметил, что прежний опыт работы в различных организациях показал, что сложно вести отчетность. «Сам не всегда это можешь, требования постоянно меняются, приходилось нанимать, просить кого-то делать отчеты, и за это надо платить. Здесь все по-другому: все очень просто, доступно. Центр «Мой бизнес» во многом помогает», - рассказал Павел Дроздов.
Планируете новогодний корпоратив?
Псковская область заочно принимает участие в IX Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы»
29 млрд рублей инвестиций направлено в Псковской области на развитие экономики и соцсферы