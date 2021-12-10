В Пскове будет новогодний фейерверк
В Пскове открыты торги на проведение закупки пиротехники к новогоднему фейерверку. Об этом в прямом эфире Instagram заявил глава администрации Пскова Борис Елкин.
Таким образом, псковичи смогут увидеть в небе праздничный салют.
Пока неизвестно будет ли разрешено проведение массовых мероприятий. «По поводу массовых гуляний вопрос открытый, так как этот вопрос мы будем согласовывать с Роспотребнадзором», - сообщил Борис Елкин.
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