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В Пскове будет новогодний фейерверк

В Пскове открыты торги на закупку пиротехники к фейерверку. Фото: «ВКонтакте»

В Пскове открыты торги на проведение закупки пиротехники к новогоднему фейерверку. Об этом в прямом эфире Instagram заявил глава администрации Пскова Борис Елкин. 

Таким образом, псковичи смогут увидеть в небе праздничный салют.

Пока неизвестно будет ли разрешено проведение массовых мероприятий. «По поводу массовых гуляний вопрос открытый, так как этот вопрос мы будем согласовывать с Роспотребнадзором», - сообщил Борис Елкин.

 

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