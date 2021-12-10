В Пскове будет новогодний фейерверк

21:00, 10 декабря 2021, ПАИ

В Пскове открыты торги на проведение закупки пиротехники к новогоднему фейерверку. Об этом в прямом эфире Instagram заявил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Таким образом, псковичи смогут увидеть в небе праздничный салют.

Пока неизвестно будет ли разрешено проведение массовых мероприятий. «По поводу массовых гуляний вопрос открытый, так как этот вопрос мы будем согласовывать с Роспотребнадзором», - сообщил Борис Елкин.