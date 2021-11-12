ФОТОФАКТ: В Финском парке начали появляться первые украшения

18:46, 12 ноября 2021, ПАИ

В Пскове в Финском парке начали появляться первые украшения к предстоящей зиме. Фотографиями поделились в Telegram-канале «Псков Постъядерный».

Напомним, что и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире в Instagram 12 ноября рассказал о том, что в Пскове планируется украсить к новому году большое количество мест: центр, Финский парк, площадь Ленина, сквер на Четырех углах, Мирожский парк. Также он рассказал, что часть новогодних украшений оставят на постоянной основе в Пскове, чтобы «отдельно включать в отдельные моменты».