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Экономика

Россиянам спишут 2 млрд рублей долгов без суда

Общая сумма безнадежных долгов, заявленных гражданами к списанию, превышает 2 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Внесудебным банкротством с момента появления этой процедуры с сентября 2020-го по ноябрь 2021 года воспользовались 6 тыс. россиян. Пока от обязательств на 1,23 млрд освободилось более 3,5 тыс. человек, а по оставшимся заявлениям еще не прошел шестимесячный срок, по истечении которого их долги также будут списаны, уточнил замминистра. По итогам ноября доля запущенных процедур от общего количества обратившихся в МФЦ увеличилась до 54%.

Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин подтвердил, что доля возбужденных процедур к поданным заявлениям действительно выросла до 54% в ноябре 2021-го против 30% годом ранее. По мнению эксперта, это произошло в основном за счет сокращения количества отказов. В завершенных процедурах средняя сумма долга составляет 351,4 тыс. рублей, уточнили в «Федресурсе».

В крупных банках количество признания клиентов несостоятельными в рамках нового механизма остается стабильным.

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