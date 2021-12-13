РСХБ: применение цифровых финансовых активов в АПК может быть экономически эффективно в перспективе 5 лет

16:19, 14 декабря 2021, ПАИ

Финансирование цепочки поставок от мелких товаропроизводителей крупным переработчикам пищевой продукции или обратные им системы (гарантии закупок) могут стать успешными областями применения в России цифровых финансовых активов (ЦФА) в перспективе ближайших 5 лет. При этом такие проекты могут инициироваться не только благодаря росту экономической эффективности, но и благодаря инициативам в области ESG или маркировки продукции. Об этом рассказал руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

По мнению спикера РСХБ, уже сейчас, учитывая международный опыт, в России можно определить перспективные области для применения цифровых активов в агропромышленном комплексе и лесном хозяйстве.

«В странах с развивающимися экономиками применение ЦФА оправдало себя в климатическом страховании производства сельскохозяйственной продукции, контрактах на восстановление лесов, которые могут продуцировать «углеродные единицы» в рамках программы снижения выбросов парниковых газов», – отметил Тарасов.

Также спикер выделил в качестве перспективных областей применения цифровых активов финансирование цепочки поставок от мелких товаропроизводителей крупным переработчикам пищевой продукции или обратные им системы (аналог гарантии по закупке продукции по определённым схемам). Отдельным направлением могут стать активы, включающие системы сертификации сельскохозяйственной продукции.

«Применение технологии цифровых активов в этих областях позволит снизить затраты на всех стадиях производства и переработки сельскохозяйственной продукции, расширить круг инвесторов в АПК. При этом, чтобы эти возможности были воплощены на российском рынке, важно, чтобы в регулировании был найден правильный баланс между выгодами и рисками», – отметил Тарасов.

Между тем, как отметил спикер, закон о ЦФА был принят почти год назад, но пока не существует ни одного реализованного проекта. По мнению Тарасова, это связано с тем, что остался неурегулированным ряд ключевых вопросов, среди которых вопросы налогообложения, в том числе связанные с НДС.

«Все эти факторы тормозят применение ЦФА, в то время на рынке существуют доведенные до совершенства сервисы в платежах и обороте ценных бумаг. Таким образом, рынок не спешит к применению ЦФА, пока нет флагманских проектов и их доказанного на практике роста эффективности», – добавил Тарасов.

В качестве примера спикер привел результаты опроса, проведенного в 2021 году Российским союзом промышленников и предпринимателей. Согласно его результатам, большинство участников, понимая риски, не спешит в проекты ЦФА и не видит значительной экономической выгоды. По мнению Тарасова, помимо завершения регулирования, необходимо запустить несколько пионерских проектов под прямой опекой регулирующих органов, чтобы рынок имел позитивный пример успеха и доказанного снижения затрат при росте экономической эффективности.