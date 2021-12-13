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Экономика

Улучшены условия в линейке страхования жизни «Здоровье под защитой»

Не ждём Новый год, чтобы предложить клиентам что-то новое! ООО «РСХБ-Страхование жизни» доработало линейку страховых продуктов «Здоровье под защитой» — три обновленные программы страхования здоровья можно приобрести уже сейчас. Мы увеличили возможный возраст застрахованного лица и расширили комплекс лабораторных исследований .

В декабре 2021 года ООО «РСХБ-Страхование жизни» обновило продукт «Здоровье под защитой». В линейку «Здоровье под защитой» входят три программы — «Базовая», «Комфорт» и «Семейная», теперь ещё более удобные и доступные для разных категорий клиентов.

Как и раньше, все программы предлагают полноценное профилактическое обследование общего профиля и дополнительное специализированное обследование по узкому профилю (урология, гинекология, кардиология, эндокринология, неврология, дерматология, гастроэнтерология, аллергология) на выбор клиента или по рекомендации врача-терапевта. В комплекс лабораторных обследований добавлен ПЦР–тест на COVID–19 — услуга, которая очень важна и востребована в настоящее время.  В рамках программ «Базовая» и «Комфорт» появилась возможность пройти лечение в стационаре круглосуточного пребывания, ранее доступное лишь в самом дорогом варианте программы «Семейная». Программа «Семейная» включает услугу ЭКО в клиниках группы компаний «Мать и дитя».

«Здоровье под защитой» была запущена не так давно, в августе 2020 года, но уже можно говорить о большой популярности программы. С момента её запуска было заключено порядка 10 000 договоров.  Программа дает возможность застраховать себя и близких от несчастных случаев и болезней, а также воспользоваться дополнительными сервисами: пройти профилактическое медицинское обследование и получить лечение, если будут выявлены какие–то проблемы», - отметил Андрей Чепурин, заместитель генерального директора ООО «РСХБ-Страхование жизни».

 

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