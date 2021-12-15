Коммунальным службам Пскова поручили своевременно удалять наледь с крыш зданий

11:59, 15 декабря 2021, ПАИ

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Глава администрации города Пскова Борис Елкин поручил коммунальным службам Пскова своевременно удалять снег и лед с крыш зданий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Поручение о необходимости своевременной очистки крыш от снега и льда направлено во все управляющие организации, товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы города Пскова. Кроме того, поставлена задача провести обследование многоэтажных зданий и большепролетных строений, мониторинг снегообразования на крышах, инструктаж ответственных должностных лиц.

Колебания дневных и ночных температур и переходы температуры через ноль градусов могут спровоцировать падение снега и сосулек с крыш, что может спровоцировать несчастный случай. Псковичей также призывают соблюдать меры безопасности вблизи строений, обходить потенциально опасные здания стороной и своевременно информировать управляющую компанию об образовании сосулек.