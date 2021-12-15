Сколько стоит оливье, подсчитали в Пскове

14:26, 15 декабря 2021, ПАИ

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Стоимость салата оливье в Псковской области подсчитал «АиФ-Псков». За основу индекса был взят рецепт, который использует при расчете Росстат.

В состав салата обычно включают консервированные огурцы (500 грамм), зеленый горошек (400 грамм), картофель (500 грамм), куриные яйца (4 штуки), вареную колбасу (300 грамм), майонез (200 грамм). Росстат обычно добавляет сюда морковь и лук, однако, по данным мини-опроса издания, большинство псковичей так не делает.

За основу взяли цены на ингредиенты оливье в одной из представленных в Пскове торговых сетей. В итоге выяснилось, что небольшой «тазик» салата обойдется в 457,5 рубля.

В Карелии «индекс оливье» составляет 462,95 рубля, а в Мурманске — 514. В первом регионе при расчетах учитывают стоимость лука, а во втором — еще и моркови.