Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Сколько стоит оливье, подсчитали в Пскове

Стоимость салата оливье в Псковской области подсчитал «АиФ-Псков». За основу индекса был взят рецепт, который использует при расчете Росстат.

В состав салата обычно включают консервированные огурцы (500 грамм), зеленый горошек (400 грамм), картофель (500 грамм), куриные яйца (4 штуки), вареную колбасу (300 грамм), майонез (200 грамм). Росстат обычно добавляет сюда морковь и лук, однако, по данным мини-опроса издания, большинство псковичей так не делает.

За основу взяли цены на ингредиенты оливье в одной из представленных в Пскове торговых сетей. В итоге выяснилось, что небольшой «тазик» салата обойдется в 457,5 рубля.

В Карелии «индекс оливье» составляет 462,95 рубля, а в Мурманске — 514. В первом регионе при расчетах учитывают стоимость лука, а во втором — еще и моркови.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете новогодний корпоратив?

Проголосовать >>>

15 декабря 2021

Сколько стоит оливье, подсчитали в Пскове

13 декабря 2021

В Псковской области на 90% реализован нацпроект «Безопасные качественные дороги»
11 декабря 2021

Елена Полонская предложила псковичам поучаствовать в бюджетном процессе
07 декабря 2021

Бюджет Пскова на 2022 год приняли в первом чтении
07 декабря 2021

Псковская область получит 279,5 млн на благоустройство общественных территорий

06 декабря 2021

Фоторепортаж: главам сельских поселений вручили ключи от новых автомобилей
06 декабря 2021

Оливье и селедка под шубой стали дороже на 15-25%
03 декабря 2021

Псковская область заочно принимает участие в IX Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...