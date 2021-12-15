Счётная палата РФ проверит экономическую устойчивость регионов

21:32, 15 декабря 2021, ПАИ

Счётная палата РФ проанализирует устойчивость к экономическим рискам и самостоятельность регионов в формировании бюджетной политики, заявила аудитор Наталья Трунова на заседании Госсовета по направлению «экономика и финансы». Об этом сообщает сайт Счётной палаты.

«Более 65 % расходов региональных бюджетов определяют 26 финансовоёмких полномочий. Большая часть из них является вопросами совместного ведения и регулируется на федеральном уровне. Речь идёт о расходах на соцобеспечение, общее и дошкольное образование и т. д. В течение трёх ближайших лет активно будем работать над данной проблемой и искать пути снижения расходов при росте качества услуг для граждан в соответствующих секторах, а также оценим возможности перераспределения особо финансовоёмких полномочий», – заявила она.

Рост доходов региональных бюджетов в 2019-2020 годах был обеспечен в основном за счёт увеличения межбюджетных трансфертов. В 2020 году их объём составил 3,7 трлн рублей.

«С учётом изменения цен налоговые и неналоговые доходы растут значительно медленнее, чем расходы. Это создаёт риски для устойчивости региональных бюджетов после завершения нацпроектов», – заявила Наталья Трунова.

По её словам, доля безвозмездных поступлений в объёме доходов консолидированных бюджетов регионов ежегодно растёт. В 2020 году она составила 27,5 %: «Изменение структуры межбюджетных трансфертов в пользу субсидий негативно влияет на самостоятельность бюджетов большинства регионов России. Доля субсидий в структуре межбюджетных трансфертов вырастет с 23 % в 2019 году до 50 % в 2024 году».

В заключение аудитор рассказала, что Счётная палата выявила ряд резервов для повышения доходной части бюджетов: