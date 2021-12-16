«Летел как самолет». Суд заслушал показания новых свидетелей по делу о резонансном ДТП

14:08, 16 декабря 2021, ПАИ

15 декабря в ходе заседания районного суда свидетель, который пострадал в резонансном ДТП, произошедшем 13 января 2020 года в районе деревни Стяглы Псковского района, во время дачи показаний отметил, что автомобиль Lexus «летел как самолет», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Мужчина рассказал, что побежал к двум машинам, которые изначально столкнулись, и вместе со вторым пострадавшим, который позднее скончался в больнице от полученных травм, пытался вытащить людей из поврежденных транспортных средств. По его словам, он увидел свет фар ехавшего по дороге автомобиля и успел сделать только два шага в сторону, как произошло резкое столкновение с автомобилем, в результате чего мужчина был госпитализирован с различными травмами и 1,5 недели провел в больнице.

Жена свидетеля отметила, что мужчине пришлось выйти на пенсию в связи с полученной травмой, которая продолжает беспокоить его до сих пор.

Также, со слов мужчины, обвиняемый посещал его в больнице и приносил извинения, а после было заключено мировое соглашение между сторонами и выплачена компенсация в размере 250 тысяч рублей.

Как отметила сторона пострадавших, данный свидетель менял свои показания во время расследования, утверждая каждый раз совершенно противоположные вещи. Во время заседания свидетель также не соглашался с теми показаниями, которые зачитывала судья по ходатайству сторон. Все три показания противоречили друг другу, а также противоречили сказанному во время заседания.

Кроме того, в качестве свидетеля на заседании суда присутствовала несовершеннолетняя дочь пострадавшего мужчины, которая вместе с ним в тот день стояла на автобусной остановке.

По словам девушки, в тот день было достаточно темно, но силуэты машин, которые были участниками первого дорожно-транспортного происшествия, разглядеть было можно. Также она акцентировала внимание на том, что автомобиль Lexus «летел, не сбавляя скорости».

Еще одним свидетелем выступала мать несовершеннолетней девушки, которая на заседании 8 ноября заявила судье о несоответствии показаний, приложенных к уголовному делу. Женщина подтвердила слова дочери, что она никуда не выезжала с ней для подписания документов, и все документы, как и допрос, проводился у них дома, а не в здании следственного комитета Псковской области.

Следующие заседания продолжатся в январе 2022 года, на которые в качестве свидетелей будут приглашены родственники обвиняемого, полицейские, которые проводили допрос, и другие очевидцы, которые находились в тот день недалеко от места происшествия.

29 октября состоялось заседание суда, во время которого были приглашены в качестве свидетелей два инспектора ДПС и директор псковского филиала «Псковавтодор» Сергей Бурцев.

Из-за несоответствия показаний Бурцева было решено пригласить дорожного мастера, который отвечает за участок Неёлово – Кудина Гора – Печоры.

8 ноября на заседании судья заслушал показания трёх свидетелей. Слова одного из очевидцев не совпали с материалами, которые были приложены к делу.

29 ноября в ходе заседания судья сообщила, что, по информации УМВД России по Псковской области, на автомобиль Lexus, участвовавший в аварии, были выписаны штрафы о превышении скорости 2 и 22 сентября 2021 года.

Напомним, что зимой прошлого года на 10-м километре автодороги Неёлово – Кудина Гора – Печоры мужчина, управляя внедорожником Lexus, совершил столкновение с легковым автомобилем Renault, который стоял на дороге с включёнными аварийными сигналами в связи с произошедшим ранее ДТП. В результате внедорожник сбил двух людей, которые оказывали помощь пострадавшим. Один из них впоследствии скончался в больнице.