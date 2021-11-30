Районный суд заслушал показания новых свидетелей по делу о резонансном ДТП в Псковском районе

22:22, 30 ноября 2021, ПАИ

29 ноября состоялось очередное заседание по резонансному двойному ДТП, произошедшем 13 января 2020 года в Псковском районе, в котором погибло четыре человека. Районный суд заслушал показания двух приглашенных свидетелей из пяти. Корреспондент Псковского агентства информации снова посетил заседание суда.

На заседании слушали показания начальника отдела ГИБДД и дорожного мастера филиала ГБУ ПО «Псковавтодор», который был приглашен в связи с несоответствием показаний директора псковского филиала «Псковавтодора».

Начальник отдела ГИБДД рассказал о своем выезде на место происшествия 13 января 2020 года, где занимался обеспечением безопасности дорожного движения в связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием. Помимо обеспечением безопасности он также занимался сбором информации для того, чтобы внести ее в общую базу ДТП и опрашивал очевидцев. Также он пообщался с водителем автомобиля Lexus, который во время разговора не отрицал своей вины и сообщил, что не увидел никаких препятствий на своем пути и спокойно ехал дальше, в результате чего и совершил наезд на пешеходов.

Кроме того, представителем ГИБДД рассказал, что ведомством была организована проверка об отсутствии освещения в деревне Стяглы Псковского района. Результаты проверки были направлены в Псковский районный суд для рассмотрения административного нарушения «Псковавтодором» по статье 12.34 КоАП РФ о «несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Как отметил представитель госавтоинспекции, решение о привлечении дорожной организации к ответственности принято не было. По мнению свидетеля, отсутствие освещения могло быть одной из причин происшествия.

В ходе заседания судья также сообщила, что по информации УМВД России по Псковской области на автомобиль Lexus, участвовавший в аварии, ыли выписаны штрафы о превышении скорости за 2 и 22 сентября 2021 года.

Затем в зал заседания суда пригласили дорожного мастера «Псковавтодора», который отвечает за участок дороги «Неелово — Кудина Гора — Печоры». Мужчине задавали вопросы о том, кто должен был заниматься посыпкой песчано-соляной смесью, проводилась ли она и кто отдал распоряжение.

«Распоряжение о посыпке участка может дать диспетчер, директор филиала. Я таких распоряжений не давал», - ответил мужчина на вопросы стороны защиты, которая уже не первое заседание пытается узнать о состоянии дороги и о надлежащем исполнении обязанностей сотрудников «Псковавтодор».

В конце заседания сторона защиты подала ходатайство о предоставлении ГБУ ПО «Псковавтодор» журнала ежедневного осмотра дороги «Неелово - Кудина Гора — Печоры» и предоставлении Псковским районным судом материалы дела о привлечении «Псковавтодор» к административной ответственности по статье 12.34 КоАП РФ. Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты.

Также ходатайство подала и потерпевшая сторона, попросив о повторном выездном осмотре автомобиля Lexus с привлечением специалиста. Как оказалось, сторона защиты отремонтировала поврежденный автомобиль и вещественное доказательство было утеряно и на автомобиль за сентябрь 2021 года уже есть два штрафа. Суд отклонил ходатайство.

На следующем заседании, которое пройдет во второй половине декабря, суд пригласит двух главных свидетелей для дачи показаний. Кроме того, если три свидетеля, которые не явились на заседание 29 ноября, так и не ответят на повестку, то судом будет удовлетворено ходатайство потерпевшей стороны о принудительном приводе свидетелей.

29 октября состоялось заседание суда, во время которого были приглашены в качестве свидетелей два инспектора ДПС и директор псковского филиала «Псковавтодор» Сергея Бурцева.

Из-за несоответствия показаний Бурцева, было решено пригласить дорожного мастера, который отвечает за участок «Неелово — Кудина Гора — Печоры».

8 ноября на заседании судья заслушал показания трех свидетелей. Слова одного из очевидцев не совпали с материалами, которые были приложены к делу.

Напомним, что зимой прошлого года на 10-м километре автодороги Неёлово – Кудина гора – Печоры мужчина, управляя внедорожником Lexus, совершил столкновение с легковым автомобилем Renault, который стоял на дороге с включёнными аварийными сигналами в связи с произошедшим ранее ДТП. В результате внедорожник сбил двух людей, которые оказывали помощь пострадавшим. Один из них впоследствии скончался в больнице.