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Происшествия

Несоответствие свидетельских показаний выявили на заседании по делу о резонансном ДТП в Псковском районе

8 ноября состоялось заседание по резонансному двойному ДТП, которое произошло 13 января 2020 года в Псковском районе. Корреспондент Псковского агентства информации побывал на заседании районного суда, на котором судья слушал показания трех свидетелей. Слова одного из очевидцев не совпали с материалами, которые были приложены к делу.

Первыми свидетелями были приглашены в зал суда два инспектора ДПС, которые 13 января 2020 года первые прибыли на место происшествия и провели освидетельствование водителя автомобиля Lexus.

Фото с места происшествия 13 января 2020 года

Как заявили свидетели, водитель был трезв. Сторона пострадавших задала вопрос о том, проводилось ли медицинское освидетельствование на наркотическое опьянение, на что сотрудники ГИБДД ответили, что соответствующее направление выписано не было.

Также оба инспектора отметили крайне спокойное поведение водителя Lexus после ДТП. С их слов, он спокойно и уверенно себя вел, ходил вокруг машины. Также инспекторы сообщили, что во время аварии в салоне машины находился несовершеннолетний ребенок, которого забрал брат подсудимого.

Последним свидетелем на этом заседании была 17-летняя жительница деревни Стяглы, которая находилась на автобусной остановке в момент аварии. Во время допроса свидетельницы возникло много спорных моментов. Показания, приложенные к делу, противоречили тому, что говорила девушка и её законный представитель в суде.

«Мужчина позвонил, задавал вопросы и сам на них отвечал. Я никуда не ездила давать показания, следователь приезжал домой», - прокомментировала девушка.

Фото с места происшествия 13 января 2020 года

В связи с несоответствием показаний суд принял решение продолжить судебное заседание во второй половине текущего месяца, а также вызвать еще свидетелей, которые находились на остановке в момент аварии. Также сторона потерпевшего выразила надежды на то, что на следующем заседании суд сможет рассмотреть акт протокола нарушения на дороге, который был запрошен у ГИБДД УМВД России по Псковской области.

29 октября состоялось слушание свидетельских показаний, участниками которых были два инспектора ДПС, которые составляли протокол, а также директор псковского филиала «Псковавтодора». По окончанию заседания были поданы просьбы о предоставлении материала из ГБУ ПО «Псковавтодор» и Упрвдения ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Напомним,  что зимой прошлого года на 10-м километре автодороги Неёлово – Кудина гора – Печоры мужчина, управляя внедорожником Lexus, совершил столкновение с легковым автомобилем Renault, который стоял на дороге со включёнными аварийными сигналами в связи с произошедшим ранее ДТП. В результате внедорожник сбил двух людей, которые оказывали помощь пострадавшим. Один из них впоследствии скончался в больнице.

 


 


 

 

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