Районный суд заслушал свидетельские показания по делу о резонансном ДТП в Псковском районе

10:56, 30 октября 2021, ПАИ

29 октября состоялось заседание по резонансному двойному ДТП, которое произошло 13 января 2020 года в Псковском районе. Тогда погибли четыре человека - водители и пассажирка попавших в аварию автомобилей, а также затем бросившийся им на помощь очевидец: мужчину сбила проезжавшая мимо машина, за рулем которой был известный псковский предприниматель. Корреспондент Псковского агентства информации побывал на заседании суда.

На очередном заседании по этому уголовному делу судья слушал показания трех свидетелей.

Заседание началось с рассмотрения судьей и сторонами заявления на проведение фото-,видеосъемки СМИ в зале заседания суда. Сторона обвинения и сторона потерпевшего были не против, а вот сторона защиты выступила категорически против каких-либо фотографий.

Затем в зал суда пригласили двух инспекторов ДПС, которые вступили в тот день на службу и присутствовали на месте происшествия. Им задавали вопросы о состоянии дороги и погодных условиях 13 января 2020 года, а также о положении машин на автодороге.

Третьим свидетелем выступил директор псковского филиала «Псковавтодор» Сергей Бурцев, с которым в общей сложности все три стороны общались примерно 1,5 часа. Сторона защиты и сторона потерпевшего задавали вопросы, касающиеся качества автодороги Неёлово – Кудина гора – Печоры. Их интересовало, имелся ли гололед на участке дороги, где произошло ДТП, а также была ли обработка дорожного полотна песчано-соляной смесью.

Сторона защиты обратила внимание на несоответствие слов свидетеля с его показанием, приложенным к уголовному делу. Также, мужчина не смог ответить на большую часть заданных вопросов так, чтобы удовлетворить интерес сторон.

Таким образом, сторона защиты и сторона обвинения подали официальную просьбу о предоставлении записей журнала из диспетчерской службы ГБУ ПО «Псковавтодор» за период с 12 по 13 января 2020 года, также предоставить должностную инструкцию мастера, отвечающего за участок дороги Неёлово – Кудина гора – Печоры, нормативные документы и в качестве свидетеля предложили вызвать на очередное заседание мастера участка дороги. Также подана просьба о предоставлении ГИБДД района акта протокола нарушения на дороге.

В связи с тем, что еще три свидетеля не явились на судебное заседание, судьей было принято решение продолжить слушание в следующем месяце.

Напомним, что зимой прошлого года на 10-м километре автодороги Неёлово – Кудина гора – Печоры мужчина, управляя внедорожником Lexus, совершил столкновение с легковым автомобилем Renault, который стоял на дороге с включенными аварийными сигналами в связи с произошедшим ранее ДТП. В результате внедорожник сбил двух людей, которые оказывали помощь пострадавшим. Один из них в последствии скончался в больнице.