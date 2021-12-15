В Пскове офицер осужден за превышение должностных полномочий

10:42, 16 декабря 2021, ПАИ

В Пскове офицер осужден за превышение должностных полномочий, сообщили Псковскому агентству информации в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.

Капитан, командир роты управления войсковой части 12865 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Предварительным следствием и судом установлено, что 4 декабря 2020 года капитан за невыполнение приказа подчиненным избил его.

Причиненный вред потерпевшему офицер загладил на стадии предварительного следствия. Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал капитана виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.