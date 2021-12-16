Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Развлечения

Египет предложил туристам катание на лыжах

Соляные горы Египта. Фото: «Турпром»

Глава городского совета Порт-Фуада Мохамед Амер (Mohamed Amer) предложил иностранным туристам покататься на лыжах в Соляных горах. О новом виде отдыха в Египте пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Egypt Today.

По словам главы, Соляные горы являются абсолютно новым направлением для туризма страны. «Их называют айсбергами Египта, и посетители стремятся кататься на них, а фотографы делают снимки отдыхающих», — рассказал он.

Амер отметил необходимость продвижения и популяризации достопримечательности среди местного населения и путешественников. Если приложить усилия, то курорт может «конкурировать с ледяными горами в Европе», считает глава.

Порт-Фуад — город на Средиземном море у северного окончания Суэцкого канала. Нереальные «снежные» горы — это не выпавший снег, а запасы соли. В этом городе очень редки дожди, и соль сама образуется на поверхностях склонов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

16 декабря 2021

Египет предложил туристам катание на лыжах
15 декабря 2021

Новогодний фейерверк в Пскове пройдёт в час ночи 1 января на площади Ленина
15 декабря 2021

Псковичи заняли призовые места на Кубке России по брейкингу ROBC
10 декабря 2021

В Пскове будет новогодний фейерверк
10 декабря 2021

Публикуем видео танцующего симфонического оркестра Concord Orchestra из концертного зала в Великих Луках
10 декабря 2021

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал условия для новогодних фотосессий на детских утренниках
09 декабря 2021

Программа «Культурные выходные» пройдёт в Палкинском районе

08 декабря 2021

Про досуг псковской молодежи расскажет новый выпуск «Свежего «ПоМола»


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...