Египет предложил туристам катание на лыжах

22:00, 16 декабря 2021, ПАИ

Глава городского совета Порт-Фуада Мохамед Амер (Mohamed Amer) предложил иностранным туристам покататься на лыжах в Соляных горах. О новом виде отдыха в Египте пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Egypt Today.

По словам главы, Соляные горы являются абсолютно новым направлением для туризма страны. «Их называют айсбергами Египта, и посетители стремятся кататься на них, а фотографы делают снимки отдыхающих», — рассказал он.

Амер отметил необходимость продвижения и популяризации достопримечательности среди местного населения и путешественников. Если приложить усилия, то курорт может «конкурировать с ледяными горами в Европе», считает глава.

Порт-Фуад — город на Средиземном море у северного окончания Суэцкого канала. Нереальные «снежные» горы — это не выпавший снег, а запасы соли. В этом городе очень редки дожди, и соль сама образуется на поверхностях склонов.