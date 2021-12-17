Место захоронения фронтовика Алексея Павлова из Островского района ищет его внучка

10:21, 17 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области разыскивают место захоронения фронтовика Алексея Павлова. Детали описала его внучка Ирина в сообщении в адрес программы «Жди меня», рассказали Псковскому агентству информации волонтеры проекта в регионе.

Алексей родился в 1910 году в Островском районе, Великорецком сельсовете, в деревне Елисеенки. Был женат, супругу звали Клавдия. Перед самой войной они поселились в деревне Юцы.

«После этого Алексей ушёл на фронт, а Клавдия с дочкой Антониной осталась его ждать. В 1944 году пришло извещение – муж пропал без вести», - рассказала внучка Ирина.

Если вы можете помочь в поиске, обращайтесь в официальную группу «Жди меня. Поиск на территории Псковской области» в соцсети «Вконтакте» или на почту волонтёров pskovnews@mail.ru.