Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%

13:48, 17 декабря 2021, ПАИ

Центральный банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт – до 8,5 % годовых, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регулятора.

«Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», – указано в сообщении Банка России.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.