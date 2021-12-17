Вопросы главному. Очередной выпуск «Псковского телеграма»

18:31, 17 декабря 2021, ПАИ

43-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» о самом интересном в региональном Telegram-пространстве вышел в эфир в пятницу, 17 декабря.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл традиционную прямую линию, полтора часа отвечая на вопросы жителей региона. А на следующей неделе, 23 декабря, пройдёт главное российское медиасобытие года – большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Ведущие видеопроекта «Псковский телеграм» Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудили, о чём стоит спросить главу государства.

Кроме того, в центре внимания свежего выпуска программы активность представителей региональных отделений партий: от благотворительных акций до возмущения слишком дешёвыми билетами на самолёт до Москвы. Также ведущие ответят на очередной вброс про кадровые назначения в региональной администрации и поговорят о медиаактивности в завершающемся 2021 году.

Программа «Псковский телеграм» начала выходить в феврале 2021 года. Выпуски программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ и в Telegram-канале «Псковские новости».