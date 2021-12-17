В Пскове зажгли главную городскую ёлку

20:01, 17 декабря 2021, ПАИ

В Пскове на Октябрьской площади зажгли главную городскую ёлку, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой гирлянды на главной городской ёлке зажигали глава Пскова Елена Полонская и глава городской администрации Борис Елкин.

На церемонии «первых огней» также присутствовали юные псковичи из детского дома. Ранее ребята загадали желание принять участие в зажжении огней на главной городской ёлки в преддверии Нового года, и сегодня представители городской власти предоставили им такую возможность.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии дал оценку главному атрибуту праздника. «Когда её Дед Мороз зажжёт, она будет очень красивая», – отметил глава региона.

Отметим, что в Пскове на Октябрьской площади в последние годы ежегодно монтируют искусственную ёлку высотой 22 метра и весом 4 340 килограммов. Вокруг смонтированной конструкции обычно устанавливают декоративные щиты новогодней тематики. Ёлку также украшают гирляндой и разноцветными шарами разного размера.