В Пскове снова установят искусственную новогоднюю ёлку

14:26, 12 ноября 2021, ПАИ

В этом году в Пскове на Октябрьской площади снова установят искусственную новогоднюю ёлку. Об этом заявил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире в Instagram.

«Новогодняя ёлка на Октябрьской площади будет аналогичная той, которая была установлена в прошлом году. Попробуем также максимально украсить Детский парк, сделаем его красочным и привлекательным», – отметил Борис Елкин.

Напомним, что в Пскове на Октябрьской площади в последние годы ежегодно монтируют искусственную ёлку высотой 22 метра и весом 4 340 килограммов. Вокруг смонтированной конструкции обычно устанавливают декоративные щиты новогодней тематики. Ёлку также украшают гирляндой и разноцветными шарами разного размера.