Михаил Ведерников оценил главную ёлку Пскова
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии 16 декабря оценил главную ёлку Пскова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Губернатор отметил, что ёлка очень хорошая, но на ней пока не горят огни.
«Когда её Дед Мороз зажжёт, она будет очень красивая», – отметил глава региона.
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