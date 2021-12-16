Установку городской ели в Великих Луках перенесли из-за оттепели

21:21, 17 декабря 2021, ПАИ

Как сообщает пресс-служба администрации города, в связи с оттепелью вывоз из леса и транспортировка новогодней ели были перенесены на другую дату. Доставить лесную красавицу в город планируется в срок до 22 декабря. Об этом пишет Telegram-канал Luki-news.

«Несмотря на это, главный символ предстоящего праздника – нарядная ёлочка – обязательно будет готов к встрече нового, 2022 года», – сообщают в администрации.