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Развлечения

Установку городской ели в Великих Луках перенесли из-за оттепели

Как сообщает пресс-служба администрации города, в связи с оттепелью вывоз из леса и транспортировка новогодней ели были перенесены на другую дату. Доставить лесную красавицу в город планируется в срок до 22 декабря. Об этом пишет Telegram-канал Luki-news.

«Несмотря на это, главный символ предстоящего праздника – нарядная ёлочка – обязательно будет готов к встрече нового, 2022 года», – сообщают в администрации.

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