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Происшествия

На санкт-петербургской верфи полыхает боевой корвет

В Санкт-Петербурге горит недостроенный корвет. Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Вечером 17 декабря в Санкт-Петербурге на Северной верфи начался пожар на строящемся военном корабле (корвете) «Проворный». Пожарные расчёты уже три часа не могут погасить огонь. Пламя охватило 800 квадратных метров корабля — почти всю его площадь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

Источник «Интерфакса» сообщил, что корабль строился по проекту 20385 для Тихоокеанского флота. Корвет «Проворный» должны были сдать в 2022 году, но теперь эти сроки перенесут.

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