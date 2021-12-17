На санкт-петербургской верфи полыхает боевой корвет

22:14, 17 декабря 2021, ПАИ

Вечером 17 декабря в Санкт-Петербурге на Северной верфи начался пожар на строящемся военном корабле (корвете) «Проворный». Пожарные расчёты уже три часа не могут погасить огонь. Пламя охватило 800 квадратных метров корабля — почти всю его площадь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

Источник «Интерфакса» сообщил, что корабль строился по проекту 20385 для Тихоокеанского флота. Корвет «Проворный» должны были сдать в 2022 году, но теперь эти сроки перенесут.