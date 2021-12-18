Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Порховском районе
В Порховском районе дорожная полиция установила нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
17 декабря около 1:00 на дороге Шимск – Невель полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2121. Выяснилось, что «Нивой» в нетрезвом виде управлял 34-летний мужчина.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Какое зимнее развлечение предпочитаете?
18 декабря 2021
Публикуем видео с места ДТП в Псковской области, где при столкновении грузовиков погиб петербуржец