Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Порховском районе

17:06, 18 декабря 2021, ПАИ

В Порховском районе дорожная полиция установила нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

17 декабря около 1:00 на дороге Шимск – Невель полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2121. Выяснилось, что «Нивой» в нетрезвом виде управлял 34-летний мужчина.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.