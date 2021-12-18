Мошенники лишили псковичей более миллиона рублей

17:26, 18 декабря 2021, ПАИ

Мошенники лишили жителей Псковской области более миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся сведениям, мошенники под разными предлогами завладели деньгами жителей Пскова, Опочки, Порхова, Псковского и Великолукского районов в общей сложности на сумму свыше миллиона рублей. Некоторые злоумышленники под видом сотрудников банков предлагали псковичам обезопасить их сбережения якобы от попыток несанкционированного оформления на них кредитов. Другие мошенники ввели в заблуждение интернет-пользователей при осуществлении в сети операций купли-продажи товаров.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.