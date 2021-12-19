Обокравшего псковичку гражданина Белоруссии отправили на лечение в психушку

17:03, 19 декабря 2021, ПАИ

Невменяемого, ранее неоднократно судимого гражданина Белоруссии отправили в психитрическую клинику в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

В феврале 2021 года мужчина закончил принудительное лечение в психиатрической больнице в Белоруссии, после чего решил направиться в Санкт-Петербург. 6 апреля на остановке в деревне Быстроникольское Псковского района он подошел к потерпевшей, возвращавшейся с работы из Пскова, достал находившийся при нем нож и потребовал от женщины отдать ему все ценности. Псковичка, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдала преступнику 1200 рублей, мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей и три пачки сигарет, не представляющих материальной ценности.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы мужчина по своему психическому состоянию в момент совершения общественно опасного деяния не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, представляет особую опасность для себя и окружающих. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, освободил мужчину от уголовной ответственности и применил к нему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.